Studie zu antiker Weinkellerei Weinherstellung als Spektakel in der Villa dei Quintili

Bereits zwischen 1998 und 2018 hatte ein Team bei Ausgrabungen eine gut erhaltene römische Weinkellerei in der Villa freigelegt. Anschließend haben die Wissenschaftler die Architektur und Dekoration analysiert. Das jetzt veröffentlichte Ergebnis: Die Anlage weise einen Grad an Luxus auf, der in antiken Produktionsstätten selten zu finden sei. Einen ähnlich aufwendig dekorierten Weinkeller habe nur die Villa Magna bei Anagni, etwa 50 Kilometer entfernt, heißt es.