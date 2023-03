Ab und an, so die Annahme, müsste solch ein einsamer Wanderer auch unser Sonnensystem durchqueren. Allerdings fehlte der Beweis, bis Oumuamua auftauchte. Und was Forschende zu sehen bekamen, war keinesfalls das, was sie erwartet hatten. Mit etwa 200 Metern war er recht klein, zudem schwankte seine Helligkeit. Die Astronomen zogen daraus den Schluss, dass Oumuamua entweder wie ein Pfannkuchen oder wie eine Zigarre geformt sein müsse.