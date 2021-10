Die Frau, die die Erde in den Blick nahm

Liebe Leserin, lieber Leser,

kennen Sie Virginia Norwood? Wahrscheinlich wird der Name nur wenigen von Ihnen ein Begriff sein. Dabei verdanken wir der US-Physikerin, die zunächst nach dem Zweiten Weltkrieg in einem Kaufhaus Blusen verkaufte, bevor ihre Karriere Fahrt aufnahm, teils den einzigartigen Blick aus dem All auf unseren Planeten.