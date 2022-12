Das Bild hat der Esa-Satellit »Sentinel-2« aufgenommen. Es zeigt den zentralen Lappen des Gletschers, der sich in Richtung Meer wälzt. Für die Erdbeobachtung aus dem All besitzt der »Wächter« verschiedene Instrumente, darunter eine Infrarotkamera, die Vegetation auf der Erdoberfläche besonders deutlich sichtbar macht. Dazu werden diese Zonen in hellem Rot dargestellt. So entsteht ein besonders starker Kontrast zu den Eismassen. Auch die grauen Moränen-Ringe sind aus dem All gut zu erkennen.

Klimatische Ereignisse werfen ihre Schatten voraus

Auf dem Bild – aufgenommen in diesem Sommer – ist sogar der niedrige Sonnenstand in den hohen Breiten Alaskas zu dieser Jahreszeit zu erkennen: Die Berge werfen Schatten.