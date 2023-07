Quasare als Uhren Kurz nach dem Urknall verging die Zeit viel langsamer – aus heutiger Perspektive

»Wenn wir in eine Zeit zurückblicken, in der das Universum etwas mehr als eine Milliarde Jahre alt war, sehen wir, dass die Zeit fünfmal langsamer zu vergehen scheint«, fasst Lewis das Ergebnis zusammen. »Wäre man dort, in diesem jungen Universum, würde einem eine Sekunde wie eine Sekunde vorkommen – aber von unserer Position aus, mehr als zwölf Milliarden Jahre in der Zukunft, scheint sich diese frühe Zeit in die Länge zu ziehen.«