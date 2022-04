Die Europäische Weltraumorganisation (ESA) hat wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine bei drei Mondmissionen die Zusammenarbeit mit Moskau beendet. Die Technologien, die die Esa mithilfe Russlands auf den Mond schicken wollte, werden nun anderweitig ins All gebracht.

Wie die Esa am Mittwoch mitteilte, soll die US-amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa aushelfen, um etwa ein Bohr- und Analysepaket auf den Mond zu fliegen. Auch für das Landesystem »Pilot« arbeite man an einem alternativen Weg auf den Mond. Bereits Ende März hatte die ESA ihre Beteiligung an der Marsmission »ExoMars« abgesagt.