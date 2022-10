Unbemannte Mondmission »Artemis I« soll nun im November zum Mond starten

»Inspektionen und Analysen in der vergangenen Woche haben bestätigt, dass nur minimale Arbeiten erforderlich sind, um die Rakete und das Raumfahrzeug für den Start zur Startrampe 39B im Kennedy Space Center in Florida vorzubereiten«, heißt es in der Mitteilung. Zuletzt wurde die Rakete zum Schutz vor Hurrikan »Ian« in den USA wieder zurück in den Hangar verlegt, ein damals angesetzter Start wurde verschoben. Nun würden die Teams Standard-Wartungsarbeiten durchführen, teilt die Nasa mit, so sollen etwa kleinere Schäden an Schaumstoff und Kork am Wärmeschutzsystem repariert werden können.