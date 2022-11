Rund zehn Tage nach dem Start ist die »Orion«-Kapsel der Nasa-Mondmission »Artemis 1« in die Umlaufbahn des Mondes eingeschwenkt. Die unbemannte Kapsel habe bei ihrem Testflug am Freitag wie geplant ihre Triebwerke angefeuert und sei so in die Umlaufbahn eingeschwenkt, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa mit .