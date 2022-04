Der Klimawandel hat der Menschheit verdeutlicht, wie verletzlich die Erde ist. Doch auch andere Planeten unterliegen offenbar dramatischen klimatischen Veränderungen – etwa der Neptun . Auf der Oberfläche des äußersten Planeten unseres Sonnensystems hat sich die Temperatur in kurzer Zeit ungewöhnlich stark geändert. Das zeigen die Auswertungen von Beobachtungsdaten.

Allerdings geht es hier in die andere Richtung als auf der Erde: Denn während bei uns eine Erderwärmung droht, hat sich der Neptun global um acht Grad abgekühlt. Am Neptun-Südpol hingegen verzeichnete ein internationales Forscherteam einen anderen Trend – hier stieg die Temperatur um elf Grad an.