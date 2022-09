Rafael Luque nannte es »überraschend, einen Hinweis auf so viele Wasserwelten im Umkreis des verbreitetsten Sterntyps in der Galaxie zu sehen«. Daraus ließen sich »gewaltige Konsequenzen für die Suche nach bewohnbaren Planeten« ableiten. Allerdings erklären die Forscher, dass sich das Wasser – oder ein anderes, ähnlich leichtes Molekül – kaum an der Oberfläche der beobachteten Planeten finden lasse. In dem Fall nämlich müsste es aufgrund der Nähe zu den jeweiligen Sonnen gasförmig vorliegen und daher den Radius der Planeten vergrößern. Das jedoch habe sich in den Messungen nicht gezeigt, keine Hoffnung also auf große Ozeane.