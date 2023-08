Im Sternbild Einhorn, etwa 3000 Lichtjahre von der Erde entfernt, kennen Astronomen seit etwas mehr als hundert Jahren ein für sie rätselhaftes Himmelsobjekt. Unter dem Namen HD 45166 sind in den Himmelskatalogen an dieser Stelle zwei umeinander tanzende Sterne verzeichnet, deren Verhalten sich mit gängigen Modellen schwer beschreiben ließ. Eine der beiden Sonnen, so viel wusste man immerhin, ist besonders reich an Helium.