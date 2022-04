Weil Licht in einem Jahr knapp 9,5 Billionen Kilometer zurücklegt, ist die Beobachtung so weit entfernter Objekte wie HD1 ein Blick zurück in die Zeit. Falls die neuen Daten bestätigt werden, würde HD1 die bisher älteste bekannte Galaxie GN-z11 um etwa 100 Millionen Jahre übertreffen.

Die Forscher nutzten Daten von Teleskopen auf Hawaii , in Chile und von dem Weltraumteleskop Spitzer. Sie hoffen, mehr Klarheit über das James-Webb-Teleskop zu erhalten, das von der Nasa im Dezember gestartet wurde und in wenigen Monaten seinen Betrieb aufnehmen soll.

»Die beobachtbare Information zu HD1 ist begrenzt und andere physische Eigenschaften bleiben ein Rätsel, darunter ihre Form, Masse und Metallizität«, sagte der Astrophysiker Yuichi Harikane von der University of Tokyo, Hauptautor einer Publikation zu der Entdeckung in der Fachzeitschrift »Astrophysical Journal« . Mit Metallizität ist der Anteil von Materialien abseits der Gase Wasserstoff und Helium gemeint, die im ursprünglichen Universum bereits vorhanden waren.

»Nach dem Urknall waren manche Regionen im Weltall dichter als andere, und dies zog im Lauf der Zeit mehr Materie an. Dieser Effekt erzeugte große Konzentrationen von Gas, von denen manche kollabierten und so Sterne bildeten«, erklärte der Astrophysiker Fabio Pacucci vom Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Hauptautor einer verbundenen Studie in der Zeitschrift »Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters«.

Andere Elemente als Wasserstoff und Helium fehlten in den Anfangsphasen des Universums, sie wurden später innerhalb der ersten Sterne gebildet und dann in den Raum zwischen den Sternen gespien, wenn diese am Ende ihrer Lebensdauer explodierten.