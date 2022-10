Obwohl die physikalischen Abläufe äußerst komplex seien, könne das neue Modell eine Schätzung zum Radius der Explosion und zum Ausmaß des Schadens »mit großer Zuverlässigkeit« bestimmen, so die Forscher vom Northwest Institute of Nuclear Technology in Xian. Eine Bombe mit einer Sprengkraft von zehn Millionen Tonnen, in 80 Kilometern Höhe über der Erdoberfläche gezündet, könnte demnach gezielt darüber kreisende Satelliten oder andere Raumfahrzeuge aus dem Verkehr ziehen.