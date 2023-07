Unsere Erde wird ständig von Material aus dem Weltraum bombardiert. Jeden Tag erreichen uns allein mehr als hundert Tonnen kosmischer Staub, schätzt die US-Weltraumbehörde Nasa. In den meisten Fällen bekommt es aber auch bei größeren Körpern niemand mit, wenn sie unseren Planeten treffen: Sie verglühen in der Atmosphäre oder fallen, falls sie die hohen Temperaturen und Kräfte überstehen, irgendwo ungesehen ins Meer. Dass Meteoriten gefunden werden, wie etwa unlängst in Elmshorn , ist eine Seltenheit – und doch gibt es rund 72.000 solcher Himmelskörper in einer einschlägigen Datenbank .