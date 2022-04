Manche Reisen dauern deutlich länger als gedacht. Und wenn jede zusätzliche Übernachtung mit nicht weniger als 35.000 Dollar zu Buche schlägt, wäre das für die meisten Menschen ein Albtraum. Für die drei Investoren aus den USA, Kanada und Israel, die gerade statt der geplanten acht Tage rund zwei Wochen auf der Internationalen Raumstation (ISS) verbracht haben, dürften die Mehrkosten dagegen zu verschmerzen gewesen sein – und die zusätzliche Zeit im All ein Bonus.

Die Wetterverhältnisse im geplanten Landegebiet waren verantwortlich dafür, dass Larry Connor, Mark Pathy und Eytan Stibbe nur verspätet von der ISS zurückkehren konnten, in einer SpaceX-Raumkapsel unter dem Kommando des früheren Nasa-Astronauten Michael López-Alegría. Am Montag kurz nach 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit sind die vier nun wieder gelandet. Ihr Fluggerät ging nach 16-stündigem Flug an vier Fallschirmen im Atlantik vor Jacksonville im US-Bundesstaat Florida nieder.