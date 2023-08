Astronomen hoffen auf seltenes Himmelsspektakel Wann implodiert Stern Beteigeuze endlich?

Demnach hat Beteigeuze in den vergangenen 2000 Jahren seine Farbe deutlich geändert, für die Forscher ist das ein Zeichen dafür, dass er sich in diesem Zeitraum erst zu einem Roten Riesen entwickelt hat. Damit wäre er von seinem fulminanten Ende viel weiter entfernt als bislang angenommen. Erst in etwa 1,5 Millionen Jahren werde er als Supernova explodieren, so Neuhäuser.

Zu einem völlig anderen Schluss kamen kürzlich Forscher aus Japan und der Schweiz. »Beteigeuze ist im letzten Stadium des Kohlenstoffbrennens«, schreibt das Team um Hideyuki Saio von der Universität Tohoku im Fachblatt »Monthly Notices of the Royal Astronomical Society «. Der Stern sei ein guter Kandidat für die nächste Supernova in der Milchstraße und könne bereits in wenigen Jahrzehnten aufleuchten, schlossen die Forscher aus Teleskopdaten und theoretischen Modellen der Sternentwicklung.