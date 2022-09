Auf der Videosequenz ist ein heller Punkt zu sehen, der sich bewegt – und plötzlich noch heller wird und sich ausbreitet. Diese Helligkeit komme daher, dass die Trümmer nach dem Aufprall das Sonnenlicht reflektierten, heißt es bei der »New York Times«. Seit der Kollision sei die Helligkeit zwar gesunken, doch sei der Punkt immer noch deutlich heller als zuvor. Eine Wolke aus sich langsamer bewegenden Trümmern, die in der Nähe von Didymos und Dimorphos verbleibt, werde wahrscheinlich in den kommenden Wochen auf die Oberflächen der beiden Asteroiden zurückfallen.

»Unser Teleskop in Südafrika haben wir einfach in die Richtung des Asteroiden gerichtet«, sagt John Tonry, Professor für Astronomie an der Universität von Hawaii. »Und wir begannen, alle 40 Sekunden Bilder aufzunehmen.« Dass so eine große Staubwolke entstehen würde – damit hätten sie nicht gerechnet, sagte Tonry der »New York Times«. Er ist einer der Hauptverantwortlichen für das Atlas-Teleskop. Die Trümmer überraschten Tonry dem Bericht zufolge: »Innerhalb einer Stunde war die Wolke so groß wie die Erde.«