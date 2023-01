Peking hat gegenüber »Politico« zurückgewiesen, aus machtpolitischen Gründen ins All zu streben. »Der Weltraum ist kein Kampfplatz«, wird dort Liu Pengyu zitiert, Sprecher der chinesischen Botschaft in Washington. Weiter heißt es in seinem Statement: »China tritt stets für die friedliche Nutzung des Weltraums ein, lehnt die Bewaffnung und das Wettrüsten im Weltraum ab und arbeitet aktiv am Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit im Weltraum.«