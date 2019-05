Eine Stunde dauerte die Präsentation, sie fand in Washington statt, ganz in der Nähe des Weißen Hauses: In einem Kongresszentrum stellte Jeff Bezos die Pläne für seine Mondmission vor. Dem Publikum zeigte er dafür unter anderem das Modell einer Mondlandefähre namens Blue Moon.

Damit könnten Ladungen auf den Mond transportiert werden, sagte Bezos. Im Inneren sei Platz für vier Fahrzeuge, mit denen der Mond erkundet werden könne. Bezos zeigte auch einen neuen Raketenmotor "BE-7". Einen konkreten Zeitplan für einen möglichen Raketenstart nannte er aber nicht. Im Publikum saßen unter anderem Mitarbeiter der US-Raumfahrtbehörde Nasa sowie potenzielle Blue-Moon-Kunden.

Ende März hatte die Regierung in Washington Nasa zur Eile gedrängt: Binnen fünf Jahren sollten Amerikaner wieder auf den Mond, das ist das erklärte Ziel. "Ich liebe das", sagte Bezos nun über diesen ambitionierten Zeitplan. "Wir können dabei helfen, diese Frist einzuhalten." Es sei an der Zeit, auf den Mond zurückzukehren - "dieses Mal, um zu bleiben".

Bezos ist Chef von Amazon, besitzt die Zeitung "Washington Post" und gilt als reichster Mann der Welt. Im Jahr 2000 gründete er das Raumfahrtunternehmen Blue Origin.

Video: Bezos will Touristen ins Weltall schicken - Blue Origin mit erfolgreichem Raketen-Test

Video BLUE ORIGIN

Mit seinen Mondlande-Plänen befindet sich Bezos in guter Gesellschaft. Auch der Unternehmer Elon Musk verfolgt mit seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX ähnlich ambitionierte Vorhaben. Mehr dazu erfahren Sie hier.