Nach dem Start vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral ist der »Starliner« von Boeing erstmals an der internationalen Raumstation ISS angekommen. Das unbemannte Raumschiff dockte in der Nacht zum Samstag nach gut eintägigem Flug an dem Außenposten der Menschheit rund 400 Kilometer über der Erde an. Der wichtige Test für den krisengeplagten »Starliner« ist damit zunächst geglückt. Das Projekt liegt wegen einer Reihe von Problemen mehr als zwei Jahre hinter dem Zeitplan.