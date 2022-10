Vorlage im kommenden Jahr Bundesregierung plant neue Strategie für die Raumfahrt

Eine Sprecherin des Ministeriums ergänzte, die Bundesregierung entscheide nicht darüber, wo einzelne Unternehmen eventuell Starts durchführten. Derzeit seien in Europa mögliche Startplätze in Großbritannien, Norwegen und Schweden weit fortgeschritten. »Pläne für die Nordsee stehen im Vergleich dazu noch eher am Anfang mit vielen offenen Fragen zu Bedarf und Machbarkeit. Mit Blick auf einen kommerziellen Startplatz in der Nordsee sind wir mit dem Industriekonsortium der German Offshore Spaceport Alliance, die eigenständig an einer Machbarkeitsstudie arbeiten, im Austausch.«