Satellitenbild der Woche Wo Päpste und Kaiser urlaubten

Aus dem All betrachtet sind die Umrisse des Latium noch zu erkennen: In sattem Grün zeichnen sich der innere und äußere Krater des Vulkans gut 20 Kilometer südöstlich von Rom ab. Vor Hunderttausenden Jahren stürzte ein Großteil des Vulkans ein. Die Magmakammern hatten sich bei einem Ausbruch fast vollständig entleert und brachen unter dem gigantischen Gewicht des Vulkankegels zusammen. Zurück blieben ovale Vertiefungen, sogenannte Calderen.

Heute sind mehrere Calderen mit Wasser gefüllt, wie diese Aufnahme aus dem Copernicus-Programm der Esa zeigt. Der kleinere See heißt Nemi, der größere Albano. An ihren Ufern liegen mehrere Städte, die gemeinsam als Castelli Romani bekannt sind. Weil es im Sommer in den Hügeln angenehm kühl bleibt, ist die Region seit mehr als 2500 Jahren beliebtes Naherholungsgebiet der Römer.

Besonders bekannt ist die Stadt Castel Gandolfo, die sich über den Albano erhebt. Dort liegt die päpstliche Residenz, in der seit dem 17. Jahrhundert viele Vertreter Gottes auf Erden ihre Sommer verbrachten.

Der Name Castelli Romani - übersetzt so viel wie Römische Burgen - kommt von den zahlreichen Villen, die sich wohlhabende Römer seit der Antike dort errichteten. Der römische Kaiser Caligula ließ vor fast 1000 Jahren zwei gut 70 Meter lange Prunkschiffe am Ufer des Nemi bauen.

Die Schiffe des Caligula

Schon lange zuvor hatten Menschen einen Tunnel in die Kraterwand gehauen, um die umliegenden Gebiete zu bewässern. Der Wasserspiegel des Sees sank dadurch deutlich. Eigens für die Schiffe Caligulas soll der Wasserstand noch weiter abgesenkt worden sein, damit die Schifffahrten des Kaisers nicht durch unnötigen Wellengang gestört wurden.

Auch heute ist die Region ein beliebtes Ausflugsziel. Jede Stadt hat ihre eigene Attraktion. Ariccia ist berühmt für Porchetta - gerollter Schweinebauch vom Spieß. Das nördliche Frascati ist für Wein bekannt, aber auch für mehrere wissenschaftliche Forschungseinrichtungen wie die ENEA, die italienische Nationalagentur für neue Technologien, Energie und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung oder das Erdbeobachtungszentrum der ESA.

Das letzte mal aktiv war der Vulcano Laziale vor gut 5000 Jahren.