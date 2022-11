Die »Challenger« war am 28. Januar 1986 genau 73 Sekunden nach dem Start explodiert. Die Ursache: Der defekte Dichtungsring zwischen zwei Segmenten einer Feststoffrakete hatte eine tödliche Kettenreaktion in Gang gesetzt. Alle sieben Besatzungsmitglieder kamen bei dem Unglück ums Leben. Es war eine der schlimmsten Katastrophen in der Geschichte des US-Raumfahrtprogramms.