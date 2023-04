Das Netzwerk soll Queqiao-2 heißen, übersetzt Elsternbrücke 2, benannt nach einer Brücke aus Elstern in einem chinesischen Mythos. Um den Bau in Gang zu bringen, wird 2024 ein Kommunikationsrelaissatellit zwischen der Rückseite des Mondes und der Erde gestartet, um unbemannte Mondmissionen in diesem Jahrzehnt zu unterstützen.

Bis 2030 Astronauten auf den Mond

In diesem Jahr plant China, die Chang'e-6-Mission zu starten, um Mondproben aus einem alten Becken auf der anderen Seite des Mondes zu entnehmen.