Die chinesische Raumstation »Tiangong« (»Himmelspalast«) hat sich erfolgreich vergrößert. Drei chinesische Astronauten begaben sich am Montag erstmals in das wenige Stunden zuvor angedockte Modul Wentian, das am Vortag ins All gestartet war. Das Staatsfernsehen zeigte Bilder der drei Astronauten in blauen Overalls, die in die Kamera lächelten und winkten.