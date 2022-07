Die fertige Raumstation soll 66 Tonnen wiegen und die Form eines »T« haben. Sie wird etwa ein Fünftel der Masse der Internationalen Raumstation (ISS) haben. Die ISS wird von den USA, Russland, Japan, Kanada und europäischen Staaten getragen. Aktuell bemühen sich die auf der Erde verfeindeten Partner, den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht in einen Konflikt im All zu übertragen. Die USA hatten eine Beteiligung Chinas an der ISS 2011 verhindert. Seitdem versucht das Land im Alleingang, zur Weltraummacht aufzusteigen und zu den großen Raumfahrtnationen USA und Russland aufzuschließen.