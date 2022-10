Eine Rakete vom Typ »Langer Marsch 5B« brachte das Modul in die Erdumlaufbahn. Es wiegt 20 Tonnen und ist knapp 18 Meter lang. Es soll ermöglichen, in der Schwerelosigkeit Experimente durchzuführen. Außerdem verfügt es über eine Luftschleuse, und einen Roboterarm, um Ladungen von außerhalb der Station anzunehmen. »Mengtian« soll an das Kernmodul »Tianhe« andocken, das im vergangenen Jahr ins All gebracht worden war. Schon im Juli hatte das Labor-Modul »Wentian« an die Station angedockt.