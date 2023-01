Andere Experten bleiben optimistisch, dass die Temperaturen steigen und die Solarzellen doch noch genug Sonnenstrahlen aufnehmen könnten. »Es ist zu früh, um zu sagen, dass etwas nicht stimmt«, sagte Baptiste Chide, Wissenschaftler am Los Alamos National Laboratory im US-Bundestssat New Mexico, der ebenfalls an »Perseverance« mitarbeitet. Dass sich aber Chinas Raumfahrtprogramm nicht äußert, »ist merkwürdig«, zitierte »Nature« einen chinesischen Mitarbeiter im »Zhurong«-Team, der namentlich nicht genannt werden wollte.

»Zhurong« war im Mai 2021 in der Region Utopia Planitia gelandet. Mit dem Flug ist China nach den USA erst die zweite Raumfahrtnation, die erfolgreich ein Erkundungsfahrzeug auf dem Roten Planeten zum Einsatz gebracht hat. Schon heute gilt die Mission als Erfolg, weil alle geplanten Vorhaben ausgeführt wurden. Der Rover fuhr fast zwei Kilometer über die Marsoberfläche, sammelte viele wissenschaftliche Erkenntnisse, fand Spuren von einstigen Wasservorkommen und war drei Monate länger in Betrieb als zunächst geplant.