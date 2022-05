Der chinesische Mars-Rover »Zhurong« hat auf unserem Nachbarplaneten Mars eine überraschende Entdeckung gemacht: Er hat Mineralien aufgesammelt, die Hinweise auf ein lebensfreundliches Klima geben. Und das ist gar nicht so lange her, wie bisher gedacht.

Der Rover hatte in einer großen Einschlagssenke Gesteinsproben genommen. Bei der Analyse dieses rund 700 Millionen Jahre alten Materials fanden chinesische Wissenschaftler nun hydratisierte Silikate und Sulfate, also Minerale, in deren Struktur Wasser gebunden ist. Auf der Erde entstehen solche hydratisierten Minerale normalerweise dann, wenn flüssiges Wasser vorhanden ist.