So soll sie aussehen: Es ist die erste planetare Verteidigungsmission der Raumfahrtgeschichte.

Am 26. September soll die Raumsonde »Dart« in das Doppelasteroiden-System »Didymos« einschlagen und den Asteroiden »Dimorphos« so aus seiner Umlaufbahn schleudern.

Andrea Riley ist eine der Verantwortlichen für den »Double Asteroid Redirection Test« - kurz Dart.

Andrea Riley, Dart-Programmdirektor der Nasa: »Wir halten ständig Ausschau nach potenziellen neuen Asteroiden und Bedrohungen. Und die Größe von Dimorphos gehört zu der Klasse, über die wir uns am meisten Sorgen machen - etwa 140 bis 60 Meter Durchmesser. Dieser Test wird uns also die Gewissheit geben, ob wir eine Verteidigungsstrategie haben, sollte jemals eine Bedrohung identifiziert werden.«

Die Dart-Sonde startete schon im November 2021 von Kalifornien aus. Mit dem Crash will die Nasa herausfinden, ob man wirklich einen Asteroiden von seinem Kollisionskurs mit der Erde ablenken kann.

Nancy Chabot, Leiterin der Dart-Koordinierung: »Es sind diese wenigen hundert Meter großen Objekte, von denen man weiß, dass sie in absehbarer Zukunft keine Bedrohung darstellen, aber wir haben derzeit weniger als 50 Prozent von ihnen entdeckt. Es macht also Sinn, darüber aus der Perspektive der planetaren Verteidigung zu sprechen - etwas, das ein paar hundert Meter groß ist, würde kein globales Ereignis auslösen. Aber die regionale Verwüstung könnte die Größe einer Stadt oder eines kleinen Staates oder eines kleinen Landes haben, und deshalb ist es sehr verheerend.«



Kameras an der Sonde sollen den Einschlag auf »Dimorphos« aufzeichnen und wertvolle Daten zur Erde schicken.

Elena Adams, Systemingenieurin Nasa: »Nach unseren Berechnungen und der Art und Weise, wie wir bisher gestreamt haben, sind wir in der Lage, Bilder bis zu zweieinhalb Sekunden vor dem Einschlag zu erhalten - oder vielleicht sogar eineinhalb Sekunden vor dem Einschlag. Das heißt, Sie sehen es wirklich in Echtzeit. Sie sehen den Einschlag.«

Den ersten Kamikaze-Flug im Weltall können so Millionen Menschen live vor den Bildschirmen mitverfolgen.