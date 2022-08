Vergangenen Donnerstag riefen die Schafzüchter den Astrophysiker der Australian National University, Brad Tucker an, schreibt die Zeitung. Tucker erhielte oft Anrufe, weil Menschen irrtümlich glauben würden, sie hätten Weltraumschrott gefunden – doch diesmal sei es anders gewesen. Die Schafzüchter hätten von einem verbrannten Objekt berichtet – dessen Beschreibung zu einem SpaceX-Fabrikat gepasst hätte, das am 9. Juli, wieder die Erdatmosphäre erreicht hatte. Der Astrophysiker nahm an, dass die Trümmer von einer Dragon-Kapsel stammten.