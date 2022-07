WASP-69b ist dieser Planet. Es handelt sich um einen Gasplaneten, der etwa so groß wie Jupiter doch nur ungefähr halb so schwer ist. In einer Entfernung von 1150 Lichtjahren umkreist WASP-69b seinen Mutterstern, der in Masse und Temperatur ziemlich genau der Sonne ähnelt. Doch anders als Jupiter bewegt sich dieser Planet auf einer extrem engen Bahn: Ein Jahr auf WASP-69b dauert nur dreieinhalb Tage. So lange dauert es, bis der Planet seinen Mutterstern einmal umkreist hat – in einem Abstand von gerade einmal sieben Millionen Kilometern. Entsprechend heiß ist es auf WASP-69b: Die Oberflächentemperatur beträgt ungefähr 1000 Grad.

Vor vier Jahren gelang es Forschern, mithilfe des Very Large Telescope (VLT) in Chile, ein erstes Spektrum dieses Exoplaneten aufzunehmen. Insbesondere ließen sich darauf sämtliche Linien des Leichtmetalls Natrium erkennen. Die Forscher schlossen daraus, dass die Atmosphäre dieses Planeten weitgehend wolkenfrei ist, denn dichte Wolken hätten zumindest einige dieser Linien verschluckt.

Anhand des Webb lassen sich jetzt wesentlich genauere Aussagen treffen. In dem bis weit ins Infrarote reichende Spektrum des neuen Weltraumteleskops sind sehr deutlich die typischen Emissionslinien des Wassers zu erkennen. Ganz so heiter wie gedacht ist der Himmel auf diesem Jupiter also nicht: Er ist vielmehr in Schwaden von Wasserdampf gehüllt.

