Diese Studie könnte in die Geschichte der Raumfahrt eingehen: Erstmals haben Forscher Pflanzen auf echtem Mondsubstrat angebaut. Sie untersuchten systematisch, ob künftig Ackerbau auf dem Himmelskörper möglich wäre. Das Ergebnis: Zwar könnten Pflanzen grundsätzlich auf »Monderde« wachsen, berichtet das Team der University of Florida in Gainesville im Fachblatt »Communications Biology« . Allerdings war ihr Wuchs verkümmert, und die Pflanzen zeigten starke Zeichen von Stress.