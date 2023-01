Erster kommerzieller Flug Start von Vega-C-Rakete fehlgeschlagen

Der erste kommerzielle Start der neuen europäischen Trägerrakete Vega C ins All ist schiefgelaufen. Die Rakete kam rund zehn Minuten nach ihrem Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana von ihrem Kurs ab, wie Stéphane Israël, Chef des Raketenbetreibers Arianespace in der Nacht zu Mittwoch sagte. Anschließend brach die Datenübertragung ab. »Leider können wir sagen, dass die Mission verloren ist.«