Der rote Riesenstern hat ungefähr dieselbe Masse wie unsere Sonne, aber einen zehnmal größeren Durchmesser. Er liegt im eher unscheinbaren Sternbild Giraffe unweit des Polarsterns und ist mit dem Fernglas und für sehr geübte Beobachter unter besten Bedingungen auch mit bloßem Auge sichtbar.

Bislang trägt er die wenig poetische Katalognummer HD 32518. Umkreist wird er alle 157,5 Tage von einem riesigen Planeten mit rund dreifacher Jupiter-Masse. Dieser heißt derzeit HD 32518b (Planet).

Doch das wird sich nun ändern.

Ab sofort können alle Menschen, die in Deutschland wohnen oder eine deutsche Schule im Ausland besuchen, im Internet über fünf vorab ausgewählte Namensvorschläge abstimmen. Initiiert wurde die Aktion von der Internationalen Astronomischen Union (IAU), um deren 100. Geburtstag zu feiern. Der Name, der sich bei der Abstimmung am Ende durchsetzt, wird in die offiziellen Himmelskarten der Organisation aufgenommen. Auch in anderen Staaten laufen ähnliche Aktionen.

In einem ersten Schritt hatten Schulklassen, Kindergartengruppen und Vereinigungen von Amateurastronomen bis zum 20. September insgesamt 264 Namensvorschläge für die beiden Himmelskörper am nördlichen Sternhimmel eingereicht. Eine sechsköpfige Forscherjury wählte dann die nun zur Abstimmung stehenden fünf Vorschläge aus.

Das könnte Sie auch interessieren Neu entdeckter Himmelskörper Diesen Planeten sollte es gar nicht geben

"Die Auswahl der letzten fünf Namen, über die jetzt abgestimmt wird, ist uns nicht leicht gefallen - es waren eine ganze Reihe fantasievoller und schöner Namen dabei", erklärte die Jury.

Die ausgewählten Namenspaare lauten:

Planet Reticulata umkreist Stern Peralta (Teil der Bezeichnung von zwei Giraffenarten, weil der Stern im Sternbild Giraffe zu finden ist),

Planet Neri umkreist Stern Mago (Name eines äthiopischen Nationalparks, der dem Schutz von Giraffen dient und eines Flusses dort)

Planet Rosenrot umkreist Stern Schneeweißchen (Märchenfiguren),

Planet Pioneer umkreist Stern Voyager (Nasa-Raumsonden, "Voyager 1" fliegt in Richtung des Sternbilds Giraffe) und

Planet Gulliver umkreist Stern Brobdingnag (Bezug auf Jonathan Swifts Roman "Gullivers Reisen" und das dort beschriebene Land der Riesen).

Forscher kennen mehr als 4000 bestätigte Exoplaneten. In der vergangenen Woche gab es für die Entdeckung des erstens Himmelskörpers, der um eine ferne Sonne kreist, den Physiknobelpreis. (Lesen Sie hier eine ausführliche Würdigung der Preisträger.)

Dass Exoplaneten neben den Katalognummern auch einen echten Namen erhalten, ist aber äußerst selten. Bislang gab es eine solche Aktion erst einmal, im Jahr 2015. Ein Namensvorschlag aus Deutschland wurde damals nicht ausgewählt. In diesem Jahr kommt aber pro teilnehmendem Land auf jeden Fall ein Name zum Zug. Die Online-Abstimmung läuft bis zum 14. November.