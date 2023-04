Magnetfelder sind unsichtbar, was es für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schwierig macht, sie bei weit entfernten Planeten zu entdecken. Wie es dennoch gelingen kann? Der Astrophysiker Sebastian Pineda und seine Kollegin Jackie Villadsen haben sich einen indirekten Nachweis überlegt: »Wir suchen nach Planeten, die sehr nahe an ihren Sternen liegen und eine ähnliche Größe wie die Erde haben«, erklärte Villadsen auf Nachfrage der National Science Foundation in einer Mitteilung. »Diese Planeten sind viel zu nah an ihren Sternen, als dass man dort leben könnte«, sagt die Astrophysikerin weiter. Aber weil sie ihre Sterne so eng umkreisten, pflügten die Planeten durch eine Menge Sternmaterial. Die Idee: Hat ein Planet ein Magnetfeld und stößt damit gegen Teilchen, entsendet der Stern daraufhin Radiopulse, die sich messen lassen.