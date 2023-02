»Wir kennen 20 kristalline Formen von Eis, aber bisher wurden nur zwei Haupttypen von amorphem Eis entdeckt, die als amorphes Eis mit hoher und mit niedriger Dichte bekannt sind«, so Mitautor Christoph Salzmann vom University College London.

Kristallin bedeutet, dass die Wassermoleküle in einem strengen Kristallgitter angeordnet sind, das verschiedene Formen annehmen kann. Amorph hingegen wird der Zustand genannt, in dem die Moleküle weitestgehend ungeordnet sind, wie es auch in flüssigem Wasser der Fall ist. Die amorphe Form entsteht, wenn beim Gefrieren nicht genügend Energie für die Ordnung im Kristallgitter zur Verfügung steht. Astronominnen und Astronomen vermuten, dass Wassereis im Weltall größtenteils in amorpher Form vorliegt.