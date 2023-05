Wenn ein Stern sich am Ende seiner Lebenszeit ausdehnt, können auf engen Bahnen kreisende Planeten in ihn hineinfallen und verglühen. Ein Forschungsteam aus den USA hat jetzt erstmals ein solches Ereignis direkt beobachtet: 12.000 Lichtjahre von der Erde entfernt ist ein großer Gasplanet in seinen Stern gestürzt und hat dabei einen gewaltigen Strahlungsausbruch ausgelöst. Von ihrer Beobachtung mithilfe des Gemini-Süd-Teleskops in Chile berichten die Fachleute im Fachblatt »Nature« .