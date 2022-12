Spektakel am Nachthimmel Die Weihnachtssternschnuppen kommen

In der Nacht zuvor und der Nacht danach können Sternschnuppenjäger dennoch mit etwas Glück immerhin 30 bis 60 verglühende Objekte am Nachthimmel erspähen, so denn das Wetter mitspielt. Darunter könnten auch besonders helle Objekte sein. Besonders in der Nacht nach dem Maximum ist mit zahlreichen Sternschnuppen zu rechnen. Der Vorteil: Anders als bei den Perseiden im Sommer muss man nicht bis nach Mitternacht warten. »Sobald es dunkel wird, kann man neugierig nach ihnen Ausschau halten«, so die VdS.