Mit Gravitationslinsen Forschende entdecken riesiges schwarzes Loch

Mit einer neuen Technik haben Forschende in Großbritannien eines der größten bisher bekannten schwarzen Löcher entdeckt – mit der Methode ließen sich demnach noch weitere schwarze Löcher finden. Das nun entdeckte schwarze Loch habe eine Masse, die 30 Milliarden mal so groß ist wie unsere Sonne, heißt es in einer Studie, die im Fachblatt »Monthly Notices of the Royal Astronomical Society« veröffentlicht wurde.