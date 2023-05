Nun gab das Unternehmen nach Auswertung der Flugdaten die Ursache dafür bekannt. Eine fehlerhafte Höhenberechnung hatte demnach zum Misserfolg von »Hakuto-R-Mission 1« geführt. Demnach habe die Sonde zwar zur geplanten Zeit die Landesequenz eingeleitet und den Sinkflug mit einer auf rund drei Kilometer pro Stunde gedrosselten Geschwindigkeit fortgesetzt. Allerdings sei sie zu diesem Zeitpunkt eben noch knapp fünf Kilometer über der Mondoberfläche gewesen. Als dem Antriebssystem dann der Treibstoff ausgegangen war, sei »Hakuto-R« in freiem Fall in den Atlas-Krater abgestürzt, hieß es weiter. Kurz gesagt: Die Sonde dachte, sie sei schon viel näher dran an ihrem Ziel, als sie es tatsächlich war.