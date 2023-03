Laura Rodriguez vom Lunar and Planetary Institute in Houston im US-Bundesstaat Texas, die nicht an der Studie beteiligt war, sagte: Die von Oba und seinem Team angewandte Methode – Flüssigchromatografie mit Massenspektrometrie-Kopplung – lasse die Möglichkeit offen, dass das Uracil von einer längeren Kette von Molekülen getrennt wurde. In Zukunft sollten am besten auch komplexere Moleküle gesucht werden, so Rodriguez. Eine Chance mit neuen Proben könnte es schon bald geben: Am 24. September soll die Nasa-Sonde »OSIRIS-Rex« eine prall gefüllte Rückkehrkapsel an der Erde abwerfen, in dem sich Material des Asteroiden Bennu befindet. Von dort war das Material im Oktober 2020 automatisch entnommen worden.