Die US-Raumfahrtbehörde Nasa will am Mittwoch wie geplant ihre Mondrakete SLS mit einer unbemannten »Orion«-Kapsel an der Spitze starten. Nasa-Manager Jim Free sagte, es gebe »nichts«, was von einem Start am 16. November abhalten würde. Die Startrampe in Cape Canaveral sei am Donnerstag untersucht worden, nachdem Hurrikan »Nicole« zuvor durch den US-Bundesstaat Florida gezogen war.