Indiens Mondmission Raketenstart von »Chandrayaan-3« geglückt

Zum zweiten Mal will Indien sich an einer unbemannten Mondlandung versuchen. Der Start der Mission am Freitag gelang – nun hoffen die Inder, dass es demnächst gelingt, auf der kaum untersuchten Südseite des Mondes aufzusetzen.