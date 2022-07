Bereits zuvor hatte China von der Nasa Kritik dafür einstecken müssen, dass die Rakete beim Eintritt in die Atmosphäre nicht in kleinere Teile zerfällt, wie es internationaler Standard sei.

Ein »Himmelspalast« für die Volksrepublik

Das Land hatte das zweite Modul für seine im Bau befindliche Raumstation »Tiangong« (Himmelspalast) mit einem Labor an Bord am vergangenen Sonntag ins All gebracht. Die Rakete »Langer Marsch 5B« brachte das Modul innerhalb weniger Minuten in die Erdumlaufbahn. Chinas Raumfahrtbehörde sprach nach dem Start von einem »vollen Erfolg«. Das neue Modul soll an das Kernmodul »Tianhe« andocken, das im April 2021 ins All gebracht worden war.