Die »Chandrayaan-3«-Mission begann vor mehr als einem Monat und kostet schätzungsweise 75 Millionen US-Dollar. Das sind umgerechnet rund 68 Millionen Euro. Die erfolgreiche Mission unterstreicht Indiens wachsende Bedeutung als Technologie- und Weltraummacht. Das Land ist seit den Sechzigerjahren in der Raumfahrt aktiv und hat bereits Satelliten ins All gebracht. Im Jahr 2014 gelang es, einen Forschungssatelliten in eine Umlaufbahn des Mars zu bringen.

Indiens Erfolg kam nur wenige Tage, nachdem die russische Raumsonde »Luna-25« abgestürzt war. Mit ihr hatte Russland dieselbe Mondregion anvisiert. Es wäre die erste erfolgreiche russische Mondlandung nach einer Pause von 47 Jahren gewesen.