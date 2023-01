Auf spektakulären Bildern, von Nasa TV übertragen, war ein Strahl weißer Flocken zu sehen, der aus der Kapsel an der Raumstation ins All sprühte. Offenbar trat unkontrolliert und mit hohem Druck Flüssigkeit aus einem Kühlsystem des Raumschiffs aus. Eigentlich sollten die Kosmonauten Prokopjew und Petelin ungefähr zur gleichen Zeit einen Außeneinsatz an der ISS absolvieren. Beide hatten bereits ihre Raumanzüge angelegt und befanden sich in der Luftschleuse im Vakuum. Doch der Einsatz wurde abgesagt - zu groß war das Risiko, dass die Raumfahrer mit der Flüssigkeit in Kontakt kommen könnten.