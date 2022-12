Es sah so aus, als würde es im Weltall schneien: Auf spektakulären Bildern, am frühen Donnerstagmorgen deutscher Zeit von Nasa TV übertragen, war ein Strahl weißer Flocken zu sehen, der aus einer Sojus-Kapsel an der Internationalen Raumstation ins All sprühte. Offenbar trat unkontrolliert und mit hohem Druck Flüssigkeit aus einem Kühlsystem des Raumschiffs Sojus MS-22 aus. Dieses ist seit September dieses Jahres an der Station befestigt.