Die ISS ist ein gemeinsames Projekt der USA, Kanadas, Japans, der Europäischen Weltraumbehörde (ESA) und Russlands. Sie ist in ein russisches und ein US-Segment unterteilt. China wurde 2011 auf Druck der USA an einer Beteiligung gehindert und baut nun eine eigene Raumstation, deutlich kleiner als die ISS, auf. Das zweite von drei Modulen wurde am Sonntag ins All geschickt.

Erst Anfang des Monats hatten Roskosmos und die US-Raumfahrtbehörde Nasa ein neues Abkommen geschlossen. Darin ging es um weitere gemeinsame Flüge mit gemischten Besatzungen von und zur ISS. Im Herbst soll die Kosmonautin Anna Kikina als erste Russin von Florida aus mit einer Rakete der US-Firma SpaceX mitfliegen.