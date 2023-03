»Stephen Bowen an Bord der Internationalen Raumstation.«

Herzlicher Empfang auf der ISS. Die US-Amerikaner Stephen Bowen und Warren Hoburg sowie der Russe Andrej Fedjajew und Sultan Al Neyadi aus den Vereinigten Arabischen Emiraten sind auf der Raumstation angekommen.

Stephen Bowen, Astronaut

»Wir sind alle privilegiert, wieder hier zu sein. Es ist elf Jahre her, dass ich hier war. Sieht immer noch so aus wie die Raumstation, vielleicht ein bisschen voller, ein paar mehr Kabel.«

Bowen führt das neue ISS-Team an: die Crew 6. Es ist seine vierte Reise ins All. Für seinen Landsmann Hoburg hingegen ist hier alles neu, zumindest fast.

Warren Hoburg, Astronaut:

»Es ist einfach unglaublich, als Neuling hier zu sein. Ich kann es kaum glauben nach Jahren des Trainings, ich bin wirklich hier! Es sieht fast genauso aus wie Gebäude 9 im Johnson Space Center. Ich könnte nicht glücklicher sein. Crew 6 ist eine tolle Gruppe von Menschen.«

Auch für den 41 Jahre alten Kosmonauten Fedjajew, ein ehemaliger russischer Kampfpilot, ist es der erste Aufenthalt im All. Er ist der zweite Kosmonaut an Bord eines US-amerikanischen Raumfahrzeugs.

»3, 2, 1… Volle Kraft. Und Start.«

Am Donnerstag waren die vier Männer in einer Rakete von Elon Musks Unternehmen SpaceX vom Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, aufgebrochen. Gerade für Sultan Al Neyadi und die Vereinigten Arabischen Emirate ist die Mission etwas Besonderes. Der 41-Jährige ist erst der zweite Mensch aus seinem Land, der ins All fliegt – und der erste, der als Teil eines Raumstationsteams für einen langfristigen Einsatz von US-Boden aus aufgebrochen ist.

Sultan Al Neyadi, Emirati Astronaut:

»Danke an alle, die uns trainiert und uns auf diese Mission vorbereitet haben. Es ist unglaublich, der Start war unglaublich, ganz toll. Vielen Dank und zu guter Letzt vielen Dank an die Nasa, danke an SpaceX, dass ihr uns ins All fliegt.«

Am Freitagmorgen deutscher Zeit dockte die Kapsel mit der vierköpfigen Besatzung an der Raumstation an, als diese gerade mit einer Geschwindigkeit von gut 28.000 Kilometern pro Stunde über der Küste Ostafrikas flog, rund 420 Kilometer von der Erdoberfläche entfernt.

Sechs Monate lang soll das Team nun auf der ISS forschen. Der Auftrag: mehr als 200 Experimente an Bord. Ein Teil der Versuche soll Erkenntnisse für künftige langfristige bemannte Mondexpeditionen liefern.